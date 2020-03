Freitagsphantom trieb als Serientäter sein Unwesen

Observation, dann Zugriff

Doch seine Gier war noch lange nicht gestillt, alleine seit November finanzierte er sich mit dem Ausräumen von 24 Wohnungen und den damit erbeuteten 24.000 Euro vor allem Drogen. Nach einem Coup am 21. Februar war allerdings Schluss: Die Polizei überwachte den Hauptbahnhof, observierte den Mann auf seinem Weg zu einem Wohnhaus in der Columbusgasse. Im Glauben, unbeobachtet zu sein, raffte er in einer Wohnung mit Uhren, Schmuck und Bargeld alles an sich, was in seinen Rucksack passte. Mit dem Ziel, die Wertgegenstände in der Slowakei wieder zu verkaufen und sich Crystal Meth fürs Wochenende zu besorgen.