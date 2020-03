Streng geheim: Österreicher bei Motorrad-WM dabei

Streng geheim lief zuletzt der Aufbau des neuen KTM-Bikes für die Sonntag beginnende Motorrad-Saison in der KTM-Zentrale in Munderfing. Die „Krone“ erhaschte trotzdem Bilder von jener Maschine, mit der Maximilian Kofler in Doha am Start sein wird. Nach der Absage der MotoGP-Klasse starten in der Wüste von Katar nur die Moto2 und Moto3-Klassen. Der Attnanger Kofler ist der erste Österreicher seit Michi Ranseder 2010, der als Stammfahrer eine WM-Saison bestreitet. „Wir unterstützen ihn voll“, sagt mit Christian Korntner der Moto3-Chef von KTM.