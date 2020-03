Corona-Patientin ging nochmal nach Hause

Nachdem Freitagnacht der erste Corona-Fall in der Steiermark bestätigt wurde, sind nun auch nähere Details zum Fall bekannt: Eine 52-jährige Oststeirerin begab sich selbst in ein Krankenhaus, ging dann nochmal nach Hause und wurde schließlich von einem Notdienst abgeholt. Nachdem zuerst nicht bekannt gegeben wurde, wo sie wohnt und in welchem Krankenhaus sie nun behandelt wird, ist laut „Steirerkrone“-Recherchen jetzt klar: Die Frau stammt aus der Oststeirermark und befindet sich in einem Grazer Spital. Die steirische Bevölkerung müsse sich jedoch nicht sorgen, alles sei unter Kontrolle, ein Krisenstab bespricht sich jeden Tag.