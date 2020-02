Herren-Kombination in Hinterstoder abgesagt!

Wird die Kombination nicht doch noch in Hinterstoder ausgetragen, scheint ein Nachtrag unwahrscheinlich. Nächste Woche in Kvitfjell stehen nur Speed-Rennen an, die Woche darauf in Kranjska Gora Technik-Rennen. Schon die Suche nach einem Ersatz für den in der Vorwoche ausgefallenen Japan-Slalom gestaltet sich schwierig.