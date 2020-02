Ärger wegen enormer Kosten für Harry und Meghan

Letzte öffentliche Auftritte

Prinz Harry ist seit Dienstag wieder in Großbritannien und und nimmt in der schottischen Hauptstadt Edinburgh an einer Konferenz für Öko-Tourismus teil. Am Freitag wird er dabei sein, wenn Rocker Jon Bon Jovi in den berühmten Londoner Abbey Road-Studios einen Song für die von Harry gegründeten Invictus Games für verwundete Soldaten aufnimmt. Am 5. März wird ein Auftritt von Herzogin Meghan bei den „Endeavour Fund Awards“ erwartet. Mit dem 1. April ist das Paar dann von all seinen Aufgaben im Dienste der britischen Monarchie entbunden, das wurde vor wenigen Tagen bekannt gegeben.