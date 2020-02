Ups! Prinzessin Alexia entschlüpfte ordinäres Wort

Mit einem fröhlich entspannten Lächeln hat die niederländische Königsfamilie am Dienstag in Lech am Arlberg ihren jährlichen Winterurlaub im Nobelskiort zelebriert und ihre Fans in aller Welt gegrüßt. Bei bewölktem Himmel ließen es sich zahlreiche Zaungäste nicht nehmen, den offiziellen Fototermin aus nächster Nähe zu beobachten. Sie durften auch zuschauen, wie die Oranje-Majestäten Lift- und Skifahren. Dabei passierte der zweitjüngsten Tochter des Königspaares, der 14-jährigen Alexia, ein kleines Hoppala am Tellerlift.