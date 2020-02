Thiems Top-3-Premiere: „Ein besonderes Gefühl!“

Dominic Thiem wird wegen Roger Federers Knie-OP spätestens am 2. März erstmals in den Top 3 der ATP-Rangliste stehen. Damit hat der Lichtenwörther den nächsten Karriere-Meilenstein gesetzt. „Zuerst tut es mir einmal leid, dass Roger verletzt ist. Ich hoffe, dass er sich schnell erholt und noch einmal voll fit zurückkommt“, erklärte Thiem vor seinem Achtelfinale beim 500er-Turnier in Rio, „ich habe den Sprung in die Top 3 jetzt fix geschafft. Das ist ein besonderes Gefühl!“