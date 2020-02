MotoGP-Weltmeister Marquez verlängert bei Honda

Absage an Konkurrenz

Marquez erteilt der Konkurrenz von Ducati damit eine Absage. Seit der MotoGP-Saison 2013 tritt Marquez für Honda an und gewann in den vergangenen sieben Jahren sechsmal die Meisterschaft. In diesem Jahr kann der 27-jährige Spanier mit Motorrad-Legende Valentino Rossi gleichziehen und klassenübergreifend den neunten WM-Titel einfahren.