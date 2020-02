80-Meter-Sturz: „Mit Hand an Latsche festgehalten“

Einen enorm tüchtigen Schutzengel hatte am Wochenende eine Wienerin beim Skifahren auf dem Krippenstein in Oberösterreich. Die 26-Jährige war nach einem Sturz im freien Gelände - wie berichtet - 80 Meter über ein Steilgelände gefallen. Vor der nächsten Felswand konnte sie sich gerade noch an einer Latsche (Krüppelkiefer) festhalten, bis ihr Bergretter zu Hilfe kamen.