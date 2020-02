Depressionen bei Pele? „Danke für eure Gebete!“

Das brasilianische Fußballidol Pele hat sich nach Äußerungen seines Sohnes zu einer angeblichen Depression beschwichtigend zu seinem Gesundheitszustand geäußert. „Danke für eure Gebete und keine Sorge. Mir geht es gut. Ich werde dieses Jahr 80“, schrieb Pele in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. Er habe „gute Tage und schlechte Tage, was normal ist für Leute in meinem Alter“.