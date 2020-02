Irre! Frenkie Schinkels gibt Comeback mit 57

Denn Schinkels peilt ein Comeback auf dem Rasen an, trainiert derzeit bei Radlberg in der 2. Klasse Traisental mit. Mit 57 Jahren seine 22. Spieler-Station! Der Ex-Nationalspieler soll die jungen Spieler als Abwehrboss führen, ihnen auch beim Training als Vorbild dienen. „Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, will aber immer noch beißen und kratzen. Und vor allem schwitzen.“ Zum Training fährt er mit Rad oder Moped, ein langfristiges Engagement ist aber nicht angedacht.