Antonitsch & Co. verlieren erstes Gruppenmatch

Österreichs Tennis-Damen sind am Mittwoch mit einer Niederlage in die Fed-Cup-Gruppen-Spiele in der Europa-Afrika-Zone I in Tallinn gestartet. Die Truppe von Kapitänin Marion Maruska musste sich Italien im ersten Spiel in Pool B klar mit 0:3 geschlagen geben. Am Donnerstag (15 Uhr MEZ) trifft die ÖTV-Mannschaft, die ohne ihre Nummer eins Barbara Haas auskommen muss, auf Griechenland.