Sicherungshaft sorgt für Streit in der Regierung

Wallner: „Grüne sollen sich Anlassfall in Dornbirn genau anschauen“

Zentrale Frage: Darf man Menschen präventiv einsperren? Kanzler Sebastian Kurz: „Ja. Die Sicherungshaft kommt.“ Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner legt nach: „Meine Forderung nach Sicherungshaft bleibt aufrecht. Das Mindeste, was ich mir erwarte, insbesondere von den Grünen, ist, dass sie sich den Anlassfall in Dornbirn (dort hatte ein tödliches Messerattentat eines türkischstämmigen Mannes vor einem Jahr die Debatten ausgelöst, Anm.) genau anschauen und dann Antworten liefern und keine Antwortverweigerung.“