Bastelbücher für die Allerkleinsten zu gewinnen!

Kleben oder Wörter lernen?

In den Sticker- und Bildwörterbüchern aus dem EMF Verlag wartet auf kleine und große Künstler viel Klebespaß. So entstehen in Meine Anziehpuppen - Meerjungfrauen mithilfe von 300 transparenten Stickern mit Glanzeffekten magische Unterwasserwelten, in Meine Anziehpuppen Reiterhof werden in 17 Reiterwelten dank Folien-Sticker Pferdeträume wahr und in den Bildwörterbüchern tiere und Fahrzeige lernen Kinder ab zwei Jahren spielerisch beliebte Tiere und Fortbewegungsmittel auf Straßen und Schienen kennen.