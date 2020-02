Riesen-Talent Fati schießt Barcelona zum Sieg

Der 17-jährige Fati avancierte dank seinem Doppelschlag in der 30. und 32. Minute zum jüngsten Zweifach-Torschützen in der La-Liga-Geschichte. Der spanische U21-Teamstürmer hält nun bei vier Saisontoren. Nach dem 5:0 im Cup-Achtelfinale gegen Leganes war es das zweite Erfolgserlebnis für den Titelverteidiger, der zuvor in der Liga bei Valencia 0:2 unterlegen war, innerhalb kurzer Zeit. Levante gelang durch Ruben Rochina (92.) in der Nachspielzeit immerhin Ergebniskosmetik.