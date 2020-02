Fendrich hat jetzt Traumhaus im Salzkammergut

„I am from Upper Austria!“ Austropop-Star Rainhard Fendrich zieht es in den beschaulichen Ort Neukirchen bei Altmünster im Salzkammergut. Dort hat er sich ein Häuschen am Waldrand, nicht weit vom Traunsee, gekauft. In einem Gasthaus schwärmte er von der „tollen Mentalität der Menschen dort“.