Doping-Netzwerk: Heimische Sportler im Visier

Illegale Geschäfte über Dialysezentrum in Spanien

Doch wie kam die Bande überhaupt an das Blutdopingmittel EPO? Ganz einfach: über den Leiter einer Dialyseklinik in Cadiz. Dieser soll das Medikamt über all die Jahre aus dem offiziellen Bestellbestand illegal abgezweigt und an die kriminelle Organisation weitergegeben haben. Naturgemäß gegen eine finanzielle, großzügige Entschädigung. Für insgesamt sechs Hauptverdächtige klickten nun die Handschellen.