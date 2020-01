Opiumschmuggel nach Wien von Polizei gestoppt

Bereits seit September des Vorjahres liefen die Ermittlungen seitens der Suchtgiftgruppe Lochmahr des Landeskriminalamtes Wien. Im Verdacht: ein 31-Jähriger - zwar in Wien lebend, hier aber nicht gemeldet -, der über Messenger-Dienste mit einem Drogenhändler in seinem Heimatland in Kontakt stand. Über Fernfahrer ließ der Verdächtige das Opium nach Österreich schmuggeln, in Simmering kam es dann zur Übergabe der Drogen. Zuletzt geschah das am vergangenen Samstag, wie die Wiener Polizei am Donnerstag berichtete.