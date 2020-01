Zum vierten Mal Brandalarm in Haus von Jungfamilie

Feuerwehr, Rotes Kreuz und mehrere Streifen der Polizei, die auf der Lauer lag, rückten am Mittwochabend in den Ortsteil Silberberg in Hargelsberg an. „Es stinkt“, hatten Nachbarn Bewohner des betroffenen Hauses kurz zuvor rufen gehört. Im Keller brannte es. Das Feuer war schnell gelöscht. Doris F. (28), ihr Verlobter Günther O. und das gemeinsame Baby Elias (3 Monate) blieben heil.