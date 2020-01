Kampf fürs Klima: Schwarzenegger bei Kurz

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Dienstag Arnold Schwarzenegger im Bundeskanzleramt empfangen. Sie besprachen erste Details über den in vier Monaten in der Wiener Hofburg stattfindenden „Austrian World Summit“ (AWS), den der zum Klimaschützer avancierte Hollywoodstar organisiert. Am Abend trifft Schwarzenegger auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen.