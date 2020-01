Wiener Kliniken: Mehr Bürohengste, weniger Pfleger

Der Mangel an Pflegepersonal beschäftigt seit Längerem die Wiener Spitäler. Laut Gemeinderätin Ingrid Korosec (ÖVP) hat sich das Problem weiter verschärft: So ist der Personalstand von 2015 bis 2018 um 118 Pfleger (Vollzeitstellen) gesunken. Im Gegenzug stieg das Verwaltungspersonal weiter an.