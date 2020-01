66. Triumph! Shiffrin ist jetzt an Hirscher dran

Mikaela Shiffrin hat am Sonntag in Bansko ihren 66. Weltcup-Erfolg gefeiert! In der Bestenliste ist die 24-jährige US-Amerikanerin jetzt an Marcel Hirscher dran, der es in seiner glorreichen Karriere auf 67 Siege gebracht hat. Auf Rang zwei landete im Super-G die Italienerin Marta Bassino (+0,29 Sekunden), Dritte wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,70).