Despodov: „Mit Sturm bin ich nicht fertig“

Sieben Tore, sieben Assists. Ohne einen Kiril Despodov im Herbst wäre Sturms Laune aktuell im Camp in Belek wohl nicht ganz so sonnig. Der bulgarische Teamspieler ist DER Hoffnungsträger, dass Sturm im Frühjahr durchstartet. „Ich hab erst 50 Prozent abgeliefert“, sagt Despodov, der irgendwelche Wechselgerüchte (Sparta Prag?) wegschiebt. „Es ist nichts Offizielles von meinem Berater gekommen. Außerdem bin ich mit Sturm noch nicht fertig, will den Klub nicht vorzeitig verlassen.“