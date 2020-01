Balotelli sieht im wahrsten Sinne des Wortes Rot

Es war nicht Mario Balotellis Tag in Italien. Der Enfant Terrible des italienischen Fußballs sah im Spiel seiner Brescianer gegen Cagliari (2:2) Rot. Im wahrsten Sinne des Wortes. Anders ist das Foul gegen Fabio Pisacane nicht zu erklären. Eine Minute nachher sah er Gelb-Rot wegen Reklamierens. Wenn man bedenkt, dass er erst in der 73. Minute eingewechselt wurde und in sieben (!) Minuten all dies zusammenbrachte, spricht das schon für einen sehr intensiven Arbeitstag von „Super-Mario“.