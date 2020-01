Kritischer RH-Bericht über Stadtwerke Klagenfurt

Die Anregung für einen Prüfbericht kam von einem Bürger - seit Sommer 2017 läuft die Rechnungshof-Kampagne „Zeigen Sie auf“ zur Bürgerbeteiligung. Bürger sammeln Hinweise, die dann in die Prüfungsplanung miteinfließen. So auch in diesem Fall: Ein Bürger regte an, die Planung des Hallenbads in Klagenfurt und die damit verbundenen hohen Kosten zu überprüfen.