Stromausfall durch defekten Trafo in Eishalle

Kurz nach 22 Uhr heulten am Mittwoch in Klagenfurt die Sirenen. Vermutlich durch einen defekten Trafo in der Klagenfurter Eishalle , den es laut Feuerwehr „zerrissen“ hatte, kam es in Teilen der Innenstadt zu einem Stromausfall. Vor allem die Kreuzung Villacher Ring/Rothauer Hochhaus war finster. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt musste ausrücken. Auch die Klagenfurter Stadtwerke waren schnell zur Stelle, um den Schaden zu beheben. Wie lange die Arbeiten andauern werden, war zu Redaktionsschluss nicht bekannt.