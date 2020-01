Opel setzt in Wien bis zu 270 Mitarbeiter vor Tür

1600 Mitarbeiter bei Eröffnung des Werks in Aspern

Bei der offiziellen Eröffnung am 15. Oktober 1982 standen bereits 1600 Mitarbeiter an den Fließbändern. 1983 stieg die Jahresproduktion auf 230.000 Motoren und 250.000 Getriebe. 1995, am Höhepunkt der Produktion, arbeiteten in den Fabrikshallen in Wien-Aspern im Osten der Stadt an die 3000 Menschen.