Drama um Zaniolo: Italien wohl ohne ihn bei der EM

Italien wird bei der Fußball-EM-Endrunde im Sommer auf Jungstar Nicolo Zaniolo verzichten müssen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler der AS Roma erlitt beim 1:2 gegen Juventus Turin am Sonntagabend einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Zaniolo debütierte im vergangenen März in Trikot der „Squadra Azzurra“. Für die Nationalmannschaft schoss er in fünf Spielen zwei Tore.