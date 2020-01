Toller Comeback-Sieg der Spurs bei Pöltls Ex-Klub

Mit einem 105:104 bei Titelverteidiger Toronto Raptors haben die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen weiteren „Großen“ der Liga bezwungen. Dabei waren sie schon 18 Punkte zurückgelegen. Jakob Pöltl war gegen seinen Ex-Klub mit zehn Rebounds stärkster Mann der Texaner an den Brettern.