Geldüberweisung an Tochter beim IS in Syrien

Sie wollten die Tochter bzw. Schwester und deren Kleinkinder in Syrien unterstützen. 1300 Euro, die sie an Mittelsmänner in der Türkei überwiesen, brachten der Familie in Oberösterreich nun aber Verurteilungen wegen Terrorfinanzierung ein. In Linz wurden die Frauen zu 16 bzw. 20 Monaten bedingter Haft verurteilt.