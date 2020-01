Austrias Athletikcoach: „Eindruck täuscht“

Für den weniger die Gesamtlaufleistung, sondern die Anzahl der Sprints, Läufe mit hoher Geschwindigkeit und Beschleunigung zählen. „Das Wichtigste ist, dass Spieler wissen, was sie taktisch zu erfüllen haben - nur in diesem Kontext ergeben Laufdaten Sinn“, so der Niederösterreicher. Der schnellste Austrianer? „Monschein hat den größten Topspeed, er kratzt an den 36 km/h.“ Die härteste Liga? „England, hier brauchst du die meiste Laufarbeit, in Spanien ist sie geringer“, so Angeler, der zwischen Kilometerleistung des ganzen Teams und Tabellenplatz keine Verbindung sieht: „Salzburg ist bei meiner Österreich-Analyse im Herbst nur auf Platz sieben. Top-Teams laufen nicht mehr, aber mit höherer Geschwindigkeit und Intensität.“