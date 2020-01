Krach bei Bayern! Salihamidzic pfeift Flick zurück

Was war denn das? Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic ging am Donnerstag bei der Pressekonferenz in Katar in die Offensive. Die offen ausgesprochenen Transfer-Pläne von Trainer Hansi Flick, stinken dem Sportboss des deutschen Rekordmeister gewaltig. „Da bin ich kein Freund davon“, stellt er (siehe Video oben) klar. Bei den Bayern kracht‘s!