Veith als Vorläuferin: „Eine super Möglichkeit“

Aber im Super-G will die Olympiasiegerin von 2014 sehr wohl an alte Tage anknüpfen. Dafür kehrt sie am Wochenende in neuer Rolle nach Zauchensee zurück: Als Vorläuferin im Super-G in der Kombination am Sonntag. „Das ist einfach eine super Trainingsmöglichkeit für mich“, meinte Veith, die noch nicht sehr viele Super-G-Tage in dieser Saison in den Beinen hat. Schon im Dezember war sie jedoch einmal als Vorläuferin unterwegs - und zwar beim Herren-Europacup-Super-G auf der Reiteralm.