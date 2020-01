Briten, Russen und Australier fahren 2. Siege ein

Die Teams von Großbritannien, Russland und Australien stehen beim ATP Cup in Australien nach ihrem zweiten Sieg in der zweiten Begegnung vor dem Einzug in das Viertelfinale. Die Briten setzten sich am Sonntag in Sydney gegen Belgien 2:1 durch, die Russen gewannen in Perth gegen die USA 2:1 und die Australier holten gegen Kanada ihr zweites 3:0 in Folge. Deutschland wiederum schrieb erstmals an.