Karriereende? Jetzt spricht Skistar Reichelt

Skiass Hannes Reichelt will nach seinem am Samstag in der Bormio-Abfahrt erlittenen Kreuzbandriss ein Comeback in Angriff nehmen. „Den Umständen entsprechend geht es mir ganz gut. Das Ziel bleibt die WM in Cortina. Ich muss die Reha abwarten, möchte mir Zeit lassen, aber unbedingt zurückkehren“, sagte der 39-jährige Salzburger bei einem Medientermin am Dienstag in Innsbruck.