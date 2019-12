„Vielleicht werde ich in Österreich ausgepfiffen“

Auch in Salzburg am Start

Und noch (zumindest) einmal kommt Sherrock nach Österreich: bei den World Series of Darts Finals in Salzburg von 18. bis 20. September. Sherrock hat für 2020 viel vor. „Ich will mein Spiel verbessern, mehr professionelle Events spielen, öfter gegen Männer spielen und hoffentlich Turniere gewinnen.“