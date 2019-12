„Unrealistisch“ - Guardiola hakt Titelkampf ab

Fünf Niederlagen in der Premier League gab es für City in dieser Saison bereits. 2018/19 waren es am Ende der Spielzeit nur vier gewesen. Sein Team müsse Liverpool nun vergessen und sich darauf konzentrieren, das Spiel gegen Sheffield United am Sonntag zu gewinnen, sagte Guardiola. „Wir müssen an das nächste Spiel denken und daran, unsere Spiele zu gewinnen.“