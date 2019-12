Liverpool bereitet „Foxes“ grausigen Horror-Abend!

Liverpool hat damit bei einem noch auszutragenden Nachholspiel zumindest bis Freitag schon 13 Punkte Vorsprung. Roberto Firmino traf für die dominierende Klopp-Elf doppelt (31./74. Minute). James Milner per Handelfmeter (71.) und der überragende Trent Alexander-Arnold (78.) waren ebenfalls erfolgreich. Durch den Sieg bleiben die „Reds“ in der Premier League auch in der 35. Partie in Serie ohne Niederlage.