Hasenhüttls „Saints“ mit Mega-Weihnachtswunder!

„Das 0:9 werden wir nicht mehr los, daran wird man sich wahrscheinlich immer erinnern“ - vor dem „Boxing-Day“-Gastspiel seines FC Southampton hatte Coach Ralph Hasenhüttl noch an die gerade einmal zwei Monate zurückliegende historische Heim-Schmach gegen Leicester City erinnert. Um sich wenige Stunden später über einen - wenn schon nicht historischen, dann doch sensationellen - 2:0-Auswärtssieg beim Tabellenvierten Chelsea in London freuen zu dürfen. Was für ein Weihnachtswunder für Österreichs Trainer-Export in die Premier League …