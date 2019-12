Ex-NBA-Star ist stolz auf sein Transgender-Kind

Der frühere US-Basketball-Profi Dwyane Wade ist stolz auf sein zwölfjähriges Kind Zion, das er als Buben auf die Welt kommen sah, sich nun aber als Mädchen fühle. „Für mich hat sich nichts in meiner Liebe und Verantwortung verändert. Ich muss einfach schlauer werden und mich darüber informieren. Und das ist mein Job“, sagte der 37-Jährige am Donnerstag in einem Podcast des US-Senders Showtime.