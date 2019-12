„Die Fenster zersprangen, wir mussten flüchten“

Hören Sie, wie er gleich mehrere dramatische Niederlagen mit Rapid in Erinnerung hat, warum Hans Krankl „so viel Pech wie kein anderer Trainer“ hatte, wie er gegen Inter Mailand traf und Klinsmanns Bewacher spielte, wie es sich in den 90ern als „Sunnyboy“, bisweilen gar als „Sexsymbol“ der Liga lebte, was die unheimliche Euphorie um die Salzburger Austria mit den Spielern machte, wie Otto Baric mit „Problemboys“ umging, welchen Fauxpaus sich Pfeifenberger bei Rudi Assauer leistete und vieles mehr. Gute Unterhaltung!