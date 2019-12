5:0! Mainz verpasst Werder heftige Tracht „Prügel“

Die Krise bei Werder Bremen nimmt nach einem bitteren Heimdebakel im Kellerduell mit dem FSV Mainz 05 immer dramatischere Züge an! Werder kassierte am Dienstagabend eine auch in dieser Höhe verdiente 0:5-Niederlage und zeigte dabei eine Leistung, die im Abstiegskampf kaum reichen wird.