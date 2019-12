43 Gemeinden sind bei Kinderbetreuung vorbildlich

63.000 betreute Kinder

Die schwarze Klubobrau Helena Kirchmayr sieht ein überdurchschnittlich hohes Angebot für die Betreuung der 63.000 Kinder in insgesamt 1247 Krabbelstuben, Kindergärten und Horten: „Die Betreuung orientiert sich an den konkreten Bedürfnissen und schafft Angebote dort, wo sie tatsächlich gebraucht und in Anspruch genommen werden.“ Für das Jahr 2020 seien Investitionen von 235 Millionen Euro geplant.