Hinterstoder bekommt drittes Weltcuprennen

Der für letztes Wochenende in Val D´ Isere geplante Weltcup-Riesentorlauf der Herren wird in Hinterstoder nachgeholt. Weil sich in Frankreich kein Austragungsort finden ließ, gab der Internationale Skiverband FIS die Rennen an den Österreichischen Skiverband ÖSV weiter. Dieser wiederum vergab das Rennen an Hinterstoder. Damit finden im Stodertal anstatt der geplanten zwei gleich drei Ski-Weltcup-Rennen statt.