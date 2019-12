„Werde Bürgern und Politik nicht Rücken zukehren“

Heinz-Christian Strache hat sich am Freitagabend via Facebook-Video zu seinem Ausschluss aus der FPÖ geäußert. Er nehme die Entscheidung „zur Kenntnis“, so der Ex-Parteichef. Gleichzeitig liebäugelte er mit einem politischen Comeback und kündigte bedeutungsschwanger an, „dorthin zu blicken, wo nächstes Jahr große Herausforderungen auf mich warten“: „Ich werde den Bürgern und der Politik nicht den Rücken zukehren.“ Auch im ORF schloss Strache am Freitagabend eine Rückkehr in die Politik nicht aus - allen Justizermittlungen gegen ihn zum Trotz.