Italiener: „WAC ist eine mittelmäßige Mannschaft“

„Corriere della Sera“: „AS Roma kommt in der Europa League weiter, allerdings auf die schlechtestmögliche Weise. Es gibt kaum etwas zu retten an diesem kalten Abend, an dem die Wolfsberger ehrlich um den Sieg kämpfen. AS Roma hat wenig Lust zum Erfolg. Zwei Matches und zwei Remis gegen Wolfsberg: Das sagt viel für über den Zustand der Römer.“