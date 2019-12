Günstig in den Urlaub - früh buchen!

Wo Österreicher am liebsten urlauben

Österreich boomt, wie noch nie. Mit knapp 79 Mio. Nächtigungen war 2019 ein Rekordsommer. Dabei waren 24,7 % der Gäste Österreicher. Wer nicht in der Alpenrepublik seinen Urlaub verbringt, reist am liebsten nach Italien (15,5 %) oder Kroatien (15, 3 %). Italien hat den Balkanstaat als beliebtestes Reiseland abgelöst. Die jährlich steigenden Preise in Kroatien schrecken Urlauber zunehmend ab. Zu den weiteren beliebten Urlaubsländern zählen Griechenland (9,2 %), Spanien (5,2 %), Türkei (4,5 %) und Ägypten (3 %).