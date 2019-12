Phänomenaler Harden lässt Houston jubeln

Die Los Angeles Lakers feierten indes mit einem 96:87 in Orlando ihren bereits zwölften Auswärtserfolg en suite. Überragender Mann war einmal mehr LeBron James, der mit 25 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists bereits sein sechstes Triple-Double in dieser Saison verbuchte. Die Milwaukee Bucks prolongierten auch ohne den am Knie angeschlagenen „MVP“ Giannis Antetokounmpo ihre Erfolgsserie mit einem 127:112-Triumph über die New Orleans Pelicans und halten nun schon bei 16 Siegen in Folge.