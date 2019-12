JKU Linz ist bei Netzwerk für „Kunsthirne“ dabei

Gegengewicht zu China und Nordamerika

Im aktuellen Schritt sind 17 ELLIS-Units in zehn europäischen Ländern und Isreal ausgewählt worden. Maschinelles Learning und dabei das Deep Learning (die Durchforstung großer Datenmengen durch neuronale Netze) sind Hauptthema dieser Forschungs- und Nachwuchsförderungsinitiative. Sie will ein europäisches Gegengewicht zur KI-Forschung in China und Nordamerika etablieren.