Union Berlin schießt Köln tiefer in die Krise

Der 1. FC Köln ist dadurch am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Das bisherige Schlusslicht SC Paderborn überraschte am Abend mit einem 1:0-Sieg bei Werder Bremen und zog aufgrund der Tordifferenz an den punktegleichen Kölnern vorbei. Das Goldtor von Sven Michel in der Nachspielzeit wurde erst nach Beiziehen des Video-Schiedsrichters anerkannt.